القنصل المصري في كازخستان يزور الطلاب المصريين في العاصمة بيشكك للإطمئنان عليهم

بتكليفات من وزير الخارجية سامح شكري وتحت شعار الدولة لا تنسى ابنائها..





بتوجيهات من وزير الخارجية، السفير سامح شكري، زار القنصل علي احمد ابراهيم، القنصل المصري في كازخستان العاصمة بيشكك، الطلاب المصريين وكافة اعضاء الجالية المصرية في قيرغزستان، وهم قرابة ٧٠٠ مواطن مصري مابين طلاب وعمال واولياء امور للوقوف على آخر المستجدات هناك، والإطمئنان عليهم.

متابعة وزير الخارجية

ووجه القنصل علي احمد ابراهيم، لكافة المتواجدين تحيات وزير الخارجية السفير سامح شكري والسفيرة ابتسام سفيرة جمهورية مصر في قيرغيزستان والقيادة السياسية، مؤكدا ان مصر تدعم ابنائها في كل وقت وفي كل الاماكن، وأنه ومنذ بداية الاحداث كان التواصل بالفعل مستمرا من اللحظات الاولي مع ابناء الجالية وكذلك مع السلطات القرغيزية لتوفير الحماية لهم .



واستمر اللقاء لساعات طويلة وبعد ذلك انطلقت الجلسة الحوارية في حضور اعضاء من الجالية المصرية، واستمرت الجلسة الحوارية لاكثر من ٣ ساعات مستمرة، ناقش خلالها الحضور كافة التفاصيل المتعلقة بالوضع الامني والطلاب المحتجزين واستئناف الدراسة اون لاين والعاملين هنا في العاصمة بيشكك .

كما قام القنصل المصري في كازخستان بالاشراف والعمل علي الافراج عن الطلاب المحتجزين واستقبلهم بنفسه بعد ان تمت انتهاء اجراءات الافراج عنهم وذلك بمتابعه القنصل المصري والسفيرة ابتسام التي قامت بالترحيب بهم أيضا.

وعقب انتهاء الجلسة الحوارية بدأت سلسلة اجتماعات استمرت لمنتصف الليل مع افراد الجاليه لمعالجة كافة المشكلات، واجلاء مجموعه من الطلاب المصرين العالقين في مدينة (كارا بالتا ) المجاورة للعاصمة بيشكك كما ناقش معهم كافة الامور القنصلية المتعلقة بتجديد الجوازات والاقامات وكذلك توثيق الاوراق المختلفة والامتحان النهائي لطلاب كلية الطب واجراءات السلامة المتبعة.

وفي نهاية الاجتماع قدم ابناء الجالية ورقه تشمل كافة طلبات واحتياجات ابناء الجالية والتقطوا الصور التذكارية مع القنصل المصري ومع الوفد المرافق له، مما يدل ذلك على مواصلة الدولة المصرية القيام بكافة المجهودات لحفظ امن وسلامه الطلاب والمقيمين في العاصمة بيشكك .

جهود السلطات القرغيزية في احتواء الأزمة

جاء كل ذلك بالتنسيق مع السلطات القرغيزية والتي ساعدت كثيرا في احتواء الأزمة وتعمل على حماية الجميع على أرضها، والجدير بالذكر ان القنصل علي احمد ابراهيم التقي بمدير شرطة المنطقة التي اندلعت فيها الاحداث ووفد من اعضاء الشرطة وعمداء الجامعات كذلك وتسعي السلطات الفيروزية الان بالتنسيق مع السلطات المصرية لاستعادة الامن والهدوء لكافة المصريون المقيمون هنا.

الطلاب المصريين بقرغيزستان يشكرون وزير الخارجية سامح شكري

وعقب انتهاء الجلسة الحوارية، علق رئيس اتحاد الطلاب وعضو اتحاد المصريين بالخارج، الدكتور أحمد حلمي، طالب بكلية الطب بقرغيزستان، على زيارة وإهتمام القنصل بهم قائلا: " شعرت بحاله من الراحه النفسية واليوم الاول نستطيع ان نري الابتسامة علي وجوه ابناء الجالية، وفي وجود معالي القنصل وقوات الجيش القرغيزي نسي كافة ابناء الجالية كافة الاحداث الماضية وشعرنا جميعا بحاله نفسيه مختلفة منبثقه من شعور الامن وقرب انتهاء الازمه وتواجد الجميع معانا لدعمنا وتوفر حل لجزء كبير من المشكلات".

وتابع: " وقد ناقشت مع معالي القنصل كيفية تغير المناخ العام وناقش كذلك مع عدد من الطلاب مثل الدكتور عبد الرحمن ثابت السنه الاخيرة كلية الطب والجراحة الإجراءات الامنية الخاصة بالطلاب، فضلا عن توثيق شهادات التخرج الخاصة بيهم والاليات لذلك".

وقدم الطلاب المصريين الشكر للسفير سامح شكري وزير الخارجية على إهتمامه ومتابعته الدائمة لأوضاعهم، وأيضا للقنصل علي احمد ابراهيم، قنصل مصر بقرغيزستان، والسفيرة ابتسام سفيرة جمهورية مصر في قيرغيزستان لجهودهم وتواصلهم وحرصهم على الاطمئنان عليهم وبعث روح الامل والحياة من جديد بداخلهم.

جاء ذلك على غرار ما يواجهه مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وجنسيات أخرى في مدنية بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان، منذ أول أمس، أزمة بسبب تعرضهم لهجوم من مجهولين أثناء تواجدهم في سكنهم.