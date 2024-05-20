إطلالة أنيقة.. نوال الزغبي تبهر جمهورها من كواليس أغنيتها الجديدة (شاهد)

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصور جديدة من كواليس أغنيتها الجديدة" من باريس" التي أصدرتها أمس على قناتها الرسمية على موقع الساعة ٥ بتوقيت بيروت، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وعلقت الزغبي على الصور قائلة:" نوال الزغبي منوّرة بأغنيتها الجديدة #من_باريس ،اسمعها هلأ على #أنغامي"، كما ظهرت بإطلالة محتشمة وأنيقة حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض وارفقت مع بلوزة لامعة وبأكمام طويلة باللون الأخضر، كما تركت خصلات شعرها الذهبي متطايرة وهو ما ناسب أجواء الأغنية الجديدة.

وقد أصدرت "النجمة الذهبية" نوال الزغبي أغنيتها المنفردة "من باريس"، والأغنية من كلمات خالد فرناس ألحان ياسر نور توزيع عمرو عبد الفتاح، و"Mix and Mastering" ماهر صالح ومن إنتاج Umusic.

كلمات أغنية من باريس

من حلاه العقل طاير

قلبا يشبه قلبي صاير

يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها

من باريس عطره يجيله

كل شي فيه ما في مثيله

وسامة وجهه كفيلة تَبهِر العالم لها

حبيبي سوى بلبلة

زينه صاير مشكلة

وانا جايا أحلها قولوله جالك الطبيب

أنت عيونك سحرها

وأنا حيل أحبها

مفتون بعشقها أنت يا عمري رهيب

بكل مكان ليه معجباته

من جماله ومن حلاته

جنن الناس بصفاته.. آه يا ويلي من هواه

مشيته كلها هيبة

عيونه مرة يا ناس غريبة

تسحر القلب وتصيبه من أول لحظه لقا.

حفل نوال الزغبي القادم

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفلاً غنائياً ضخم بأمريكا ، وسيكون بجانبها الفنان وائل الكافوري وذلك يوم 25 مايو الجاري، وسيقدم الفنان وائل الكافوري ونوال الزغبي عدد من أغانيهم ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.