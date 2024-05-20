الغربية.. 70 الف فدان مزروعة بمحصول الأرز في الموسم الجديد

قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إن موسم زراعة الأرز لهذا العام بدأ على المساحات المحددة للمحافظة من قبل وزارة الرى، والبالغة 70 ألفا و100 فدان موزعة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن المزارعين انتهوا من عمل مشاتل الأرز، من خلال التقاوى التي تم توفيرها للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية والتي تم اختيارها بدقة وخضعت للفحص من قبل مراكز البحوث الزراعية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية أن المديرية ستقوم بمتابعة زراعة المحصول طوال الموسم، من خلال الجمعيات الزراعية والارشاد الزراعي، وعمل ندوات توعية للمزارعين بطرق الحفاظ على المحصول وذلك للحصول على أفضل انتاجية.