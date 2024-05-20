شو عامل فيي.. راغب علامة يحمس متابعيه لأغنيته الجديدة (شاهد)

شارك الفنان اللبناني راغب علامة جمهورة بمقطع قصير من أغنيته الجديدة على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر استجرام ، والتي تحمل اسم "شو عامل فيي"،محمسًا جمهوره لها لحين إنطلاقها في الفترة المقبلة.

منشور المطرب راغب علامة

وعلق علامة على مقطع الفيديو قائلا:" شو عامل فيي سيتم إطلاقها قريباً، استعد لشيء مميز جداً"، وعبرت جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني عن انتظارها لطرح الأغنية، قائلة: وأخيرًا، كما كتب نجله خالد: المفضل لدي لا أستطيع الانتظار.

بوستر أغنية راغب علامة الجديدة

كلمات أغنية شو عامل فيي

إنت شو عامل فيي.. تخليك بعينيي.. وتصير بحياتي كل شي، اليوم اللي ما بشوفك فيه ما بعرف كيف بكفيه لو فيك تكون بخيالي بتكمش فيك.

الفنان اللبناني راغب علامة

من هو راغب علامة

مغني لبناني بدأ الغناء منذ صغره، وقام بتشجيعه كلا من والديه، تعلم على يد والده عزف العود وكان عمره فى ذلك الوقت 8 سنوات.

لفت الأنظار له فى المدرسة بين أصدقائه، خاصًة بعد مشاركته فى الحفلات الغنائية على مسرح المدرسة، حيث شجعه مدرسوه على إظهار موهبته الغنائية وذلك من خلال برنامج إذاعى شهير بينما لم يكن عمره يتجاوز فى ذلك الوقت 12 عام.

و في عام 1980 كان من المشاركين فى برنامج إكتشاف المواهب (ستوديو الفن) وذلك ضمن المشاركين من فئة الأغنيةالشعبية، وقد لاقى نجاحا كبيرا، وحاز على المركز الأول فى الأغنية الشعبية، وكان عمره فى ذلك الوقت 18 عام.

وكان أول ألبوماته بعد نجاحه فى ستوديو الفن يحمل إسم (بكرة بيبرم دولابك)، وقد لاقى نجاحا كبيرا ، ثم توالت أعماله ومنها: ألبوم (قلبى عشقها) عام1991 وألبوم (توأم روحي) عام 1994، وأيضا ألبوم (علمتيني) وألبومات أخرى لاقت إعجاب جمهوره. حاز عام 2009 على جائزة Virgin Megastore بدبي، عن البومه (بعشقك).

زوجات راغب علامة

تزوج راغب علامة مرتين المرة الأولى من سيدة لبنانية فرنسية، لم يستمر زواجه إلا سنتين، والثانية من زوجته الحالية جيهان العلي وأنجب منها ولديه خالد ولؤي، وما زال زواجهما مستمراً.