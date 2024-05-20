بالفانلة البيضاء.. جماهير الزمالك ببني سويف تحتفل بالتتويج بلقب الكونفدرالية 

احتفلت جماهير نادي الزمالك ببني سويف، بفوز فريقهم ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي نهضة بركان المغربي بهدف مقابل لاشيء أحرزه اللاعب أحمد حمدي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة.

وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة، بدأ الشباب في الاحتفالات ومشاعر الفرح والابتهاج بين جماهير الزمالك في مختلف أحياء بني سويف، حيث خرج المشجعون إلى الشوارع مرددين الهتافات الاحتفالية ومنها "أبطال إفريقيا أهم" وأوووو زملكاوي".

وكان مشجعو الزمالك تجمعوا على الكافيتريات والمقاهي لمتابعة المباراة مرتدين التيشرتات البيضاء تشجيعا لفريقهم.

وتجمعت أعداد كبيرة من الجماهير في الكافيتريات والمقاهي، حيث حرصوا على متابعة المباراة وارتداء التيشرتات البيضاء تشجيعاً لفريقهم.

وقال اسماعيل خير أشهر مشجعي الزمالك في محافظة بني سويف أن فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية هو بداية حقيقية لعودة الفريق.

وتابع: "موقف الزمالك في الدوري غير جيد، والفوز بالكونفدرالية سيمنحه الدافع للعودة إلى المنافسة في المسابقة المحلية من جديد".

IMG-20240520-WA0007

IMG-20240520-WA0006

IMG-20240520-WA0005

IMG-20240520-WA0004