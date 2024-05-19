دورة تدريبية للرخصة الدولية فى الكمبيوتر بمديرية الصحة بالفيوم

نظم مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة فى الفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن الدورة التدريبية رقم 22 من برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى فى مجال الصحة ICDL Health لعدد 15 من العاملين بمختلف المواقع الوظيفية لمختلف الفئات وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتور احمد الملوانى -المشرف على مراكز المعلومات و فى اطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى واهتمام وزارة الصحة والسكان بتنمية مهارات العاملين بها.

قام بالتدريب نخبة من المدربين المعتمدين بمركز المعلومات بالمديرية محمود طه -مدير مركز تكنولوجيا المعلومات ورضا هاشم ومحمد شعبان ومهندسة هدى حسين وعلاء عبد الحليم واحمد اسعد. واستمر التدريب على مدار 3 اسابيع بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بالمديرية بتنسيق دعاء كمال -عضو مركز التدريب .

ومن الجدير بالذكر انه تم استخدام الاصدار السادس والذى يتضمن اضافة الامن السيبرانى.

تدريب الفريق الطبى بمستشفى الحميات

ومن جهه اخرى وفى نفس السياق قام فريق من وزارة الصحة بتدريب الفريق الطبى بمستشفى الحميات بالفيوم لدخولها البرنامج كمرحلة ثانية بعد المستشفى العام وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوي -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة سالى محى الدين -مدير الادارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة وبالتعاون مع الادارة المركزية لشئون الصيدلة بقيادة الدكتورة رشا الشرقاوي والادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بقيادة الدكتورة نانيس الجندى وفى اطار تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

تم التدريب بقاعة مستشفى الحميات على مدار 6 ايام , وتناول التدريب فى اول يومين محور مكافحة العدوى واليوم الثالث والرابع تناول محور المعامل والخامس والسادس محور الصيدلة الاكلينيكية.

حضر التدريب كل من الدكتور محمود جبيلى -مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية والدكتورة شيماء هانى -مدير ادارة المعامل بالمديرية والدكتور رانيا خيرى -رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية بادارة الصيدلة.

قام بالتدريب من قبل الإدارة العامة لمكافحة العدوى الدكتور عصام رشدي والدكتور زكريا خليل ومن الادارة المركزية للمعامل الدكتورة اسماء جمال العربى.

ومن الادارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة رانيا حمزه تم التدريب باشراف الدكتورة محمد حسن - مدير المستشفى.

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