الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

رئيس الوفد يهنئ نادي الزمالك لفوزه بالكونفدرالية الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، جماهير نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، وجميع جماهير الكرة المصرية؛ بمناسبة تتويج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد أداء رجولي في المباراة النهائية والتي أسفرت عن فوزه على نادي نهضة بركان المغربي .


وقال رئيس الوفد في بيان له عقب المباراة إن فوز نادي الزمالك بهذه البطولة المهمة اسعد جميع المصريين.


وأكد رئيس الوفد على خالص امنياته للنادي الأهلي في المباراة النهائية التي سوف يخوضها السبت القادم أمام فريق الترجي التونسي بالفوز والحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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