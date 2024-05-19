بعد التوجيه بتطويرها.. منطقة قناة السويس الاقتصادية بوابة مصر للعالم

تعد منطقة قناة السويس الاقتصادية من أهم المناطق الاقتصادية في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال العديد من المحاور الهامة.

تقع منطقة قناة السويس الاقتصادية على مساحة 461.5 كيلومتر مربع، وتتمتع بموقع استراتيجي هام على خليج السويس وبحر المتوسط، مما يجعلها بوابة مصر للعالم، لذلك تتجه الدولة المصرية لتطويرها بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أهم المعلومات عن منطقة قناة السويس الاقتصادية

جذب الاستثمارات الأجنبية: توفر منطقة قناة السويس الاقتصادية حوافز ضريبية ومرافق متميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ممّا يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

تعزيز التجارة الدولية: تُعدّ قناة السويس أحد أهم موانئ العالم، ممّا يسهّل حركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب.

تنمية الصناعة: تُقام في منطقة قناة السويس الاقتصادية العديد من المشاريع الصناعية الكبرى، ممّا يُساهم في تنويع الاقتصاد المصري وخلق منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

تطوير البنية التحتية: يتمّ تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية في المنطقة، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية، ممّا يُساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة السلع والأشخاص.

خلق فرص عمل: تُوفّر المنطقة فرص عمل جديدة للشباب المصري، ممّا يُساهم في الحدّ من البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

أهم المواني في منطقة قناة السويس الاقتصادية:

ميناء بورسعيد: ثالث أكبر ميناء في مصر من حيث حجم البضائع المُتعامل بها.

ميناء العين السخنة: ثالث أكبر ميناء حاويات في مصر.

ميناء السخنة: ميناء متعدد الأغراض يُستخدم لشحن البضائع العامة والبضائع السائبة.

ميناء الأدبية: ميناء متخصص في شحن البترول والمنتجات البترولية.

المنطقة الصناعية الحرة في بورسعيد: تضمّ العديد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة، مثل صناعة النسيج والكيماويات والأدوية.

المنطقة الصناعية الحرة في العين السخنة: تضمّ العديد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة، مثل صناعة الحديد والصلب وتصنيع السيارات.

المنطقة الصناعية الحرة في السخنة: تضمّ العديد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة، مثل صناعة الألومنيوم والبتروكيماويات.

وتهدف الحكومة المصرية إلى تحويل هذه المنطقة إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، ممّا سيُساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.