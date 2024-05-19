شاهد بالصور.. فرحة حسين لبيب بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية

نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدف نظيف في مباراة النهائي على ستاد القاهرة.

فرحة حسين لبيب بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية



واستطاع الزمالك التفوق على نهضة بركان بفضل تسجيله هدفا خارج أرضه سجله مهاجمه سيف الدين الجزيري خلال مباراته أمامهم في الذهاب بالمغرب والتي أنتهت 2-1 لصالح الأخير.

وسجل أحمد حمدي هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 23، ليتوج الأبيض بلقب الكونفدرالية.

وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية من قبل على حساب نفس المنافس نهضة بركان في نسخة 2019 بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكلاهما مجموع المباراتين، قبل أن يتفوق على الفريق المغربي بركلات الترجيح.