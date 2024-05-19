تطوير ملاعب أصحاب الجياد

يعانى نادى أصحاب الجياد من حالة تدنى أحوال الملاعب والمرافق التى سببت أستياء عدد كبير من أعضاء النادى مما أنعكس عن تراجع العضوية او بالاحرى الوصول الى الهدف المرجو من العضويات الجديدة

وأخيرا أتخذ مجلس ادارة نادى أصحاب الجياد قرار بتطوير الملاعب إرضاء لأعضاء النادى الذين تكررت شكواهم من سؤ الملاعب وصعوبة تدريب اولادهم عليها وقد جاء هذا القرار فى أعقاب إقتراب إنتخابات مجلس الادارة التى يتبقى لها عام ونصف تقريبا وذلك لضرورة تكثيف الاعمال أمام أعضاء الجمعية العمومية

وقام رئيس النادي سيد سمرة بمتابعة أعمال تطوير ملعب كرة الطائرة وملعب كرة اليد المصغرة بالنادي وذلك معرالمستشار وليد الكناني عضو مجلس الإدارة لرفع كفاءة وإنارة الملعب ولاسيما ان مسئول النشاط بالنادى الدكتور محمد سنبل يظهر بالصورة فى الوقت الذى أثير تعينه مدير عام بالنادى الاوليمبى ..!