«تنمية الصادرات» يفتتح فرعه الـ45 بمحافظة الفيوم

افتتح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات- EBank، أول فرع للبنك بمحافظة الفيوم وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية بشكل عام، والتركيز على خدمات التصدير وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك بحضور محمد أبوالسعود نائب رئيس مجلس إدارة EBank والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات، وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، ورئيس مجلس إدارة Ebank أقسام البنك المختلفة.

جاء افتتاح الفرع الجديد متماشياً مع استراتيجية البنك الطموحة لتوسيع شبكة الفروع والوصول للعملاء أينما كانوا بفروع تخدم أكبر شريحة من العملاء بمختلف المحافظات.

قال الدكتور أحمد جلال– رئيس مجلس إدارة EBank- «سعداء بافتتاح فرعنا الـ45 لخدمة عملائنا بمحافظة الفيوم حيث يعكس الافتتاح المضى قدماً فى استراتيجية البنك الطموحة ليس فقط فى افتتاح المزيد من الفروع ولكن أيضاً تعزيز الفروع بأحدث الخدمات والآليات المصرفية التقنية التى من شأنها التعبير بشكل عملى عن هوية البنك الجديدة التى تم إطلاقها عام 2022».

يعد البنك المصرى لتنمية الصادرات (EBank) بنك مصرى، يعد شركة مساهمة مصرية، تأسس بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى.

أطلق البنك هويته وشعاره الجديدين «EBank»، فى عام 2022 ليعيد البنك تقديم نفسه للعملاء والمساهمين وللقطاع المصرفى ككل بشكل جديد. وكانت تلك الهوية الجديدة مرحلة جديدة فى تاريخ البنك استكمالاً لتطبيق استراتيجية بمختلف أركانها، حيث يحرص على تغيير وتحديث صورته الذهنية، التى تعد أحد الأركان الرئيسية لتلك الاستراتيجية حتى يظهر بصورة متطورة تتماشى مع آليات السوق المصرفية الحالية.

ويقدم البنك كل الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو للشركات بجانب باقة متميزة من الخدمات المصرفية الرقمية. وللبنك نشاط ملحوظ فيما يتعلق بتجديد وتوسيع شبكة الفروع حيث قام البنك فى وقت سابق بإعادة افتتاح فرع البنك بكمبوند ستيلا دى مارى بالقاهرة الجديدة ليتماشى مع هوية البنك الجديدة.