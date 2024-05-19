طرد لاعب نهضة بركان بعد دهس قدم زيزو

أجواء مشحونة في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك ونهضة بركان بعد دخول اللقاء الوقت بدل الضائع والتي تجمع بينهما في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي، تدخل قوي من حمزة الموساوي على زيزو ليتألم "زيزو" ويظل على الأرض ليقرر الحكم عيسى سي منح اللاعب البطاقة الحمراء.



بعدها بدقائق قليلة مناوشات جديدة بين الزمالك ونهضة بركان بعدما دفع أحد لاعبي الفريق المغربي سيف الدين الجزيري ليسقط أرضا قبل يحاول لاعب من نهضة بركان سحبه للأعلى من أجل الوقوف في لقطة مستفزة ليدخل لاعبي الفريقين في مناوشات.



تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.

