«التعمير والإسكان» يرعى التوظيفى بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

شارك بنك التعمير والإسكان فى رعاية ملتقى التدريب والتوظيف الخامس عشر بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA، الذى تم عقده خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو الجارى، وذلك ضمن رعايته لسلسلة من الملتقيات التوظيفية لطلاب الجامعات بهدف إمداد وتعريف طلاب الجامعة وحديثى التخرج الباحثين عن فرص وظيفية بالمعلومات المختلفة فى كل مجالات سوق العمل، وتمكينهم من فهم متطلبات سوق العمل، كجزء من استراتيجية البنك الداعمة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية المتميزة. وتأتى مشاركة بنك التعمير والإسكان فى رعاية هذا الملتقى، انطلاقاً من حرص البنك على المشاركة فى المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب فى كل المجالات، وذلك من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثى التخرج الباحثين عن فرص عمل وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم، بالإضافة إلى إمدادهم بالمعرفة والخبرات اللازمة التى تمكنهم من دخول سوق العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية.