إلقاء الأموال في الهواء.. معضلة الزفاف في نيجيريا

يتعرض جزء أساسي من حفل زفاف العديد من النيجيريين للتهديد، اللحظة دائما ما تكون متوقعة بفارغ الصبر، يبدأ العروس والعريس في الرقص ويتقدم الضيوف وهم يلوحون بمبالغ كبيرة من النقود.

حفل زفاف النيجيريين يثير للتهديد

أثناء عزف الفرقة ، يبدأون في قذف أو ، كما يشار إليه هنا ، "رش" المال ، نغمة واحدة في كل مرة ، في الهواء وفي الزوجين السعداء.

تدور النقود على الأرض وبمجرد جمعها ، يمكن استخدامها من قبل المتزوجين حديثا لشراء هدية أو لدفع ثمن الحفلة.

يقول أحد الضيوف في حفل زفاف أقيم مؤخرا في مدينة كانو شمال نيجيريا لبي بي سي:"لا أستطيع أن أتخيل حضور حدث وعدم رش المال، سيبدو الأمر كما لو أنك لا تقدر وتحب أولئك الذين يحتفلون ".

ويضيف العريس في حفل الزفاف هذا، الذي لم يتحدث إلى بي بي سي إلا بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه يخشى الآن الوقوع في مشاكل، إنه يواصل النظر إلى مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالرش "لأنني أحببته".

المشكلة هي أن السلطات بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد رش الأموال، حتى أن بعض الشخصيات البارزة تم إرسالها إلى السجن.

قد يبدو أنه عمل متفاخر ولكنه غير ضار بشكل أساسي ، لكن في نيجيريا ، تعد هذه المؤسسة المحبوبة جريمة: إساءة استخدام عملة البلاد ، النايرا.

قانون البنك المركزي النيجيري لعام 2007 لا لبس فيه، لتجنب الشك ، كما تقول ، "رش أو الرقص أو المسيرة على النايرا أو أي ورقة صادرة عن البنك خلال المناسبات الاجتماعية أو بأي طريقة أخرى تشكل إساءة استخدام".

والعقوبة لا تقل عن ستة أشهر في السجن أو غرامة قدرها 50 ألف نايرا (36 دولارا؛ 29 جنيها إسترلينيا)، أو كليهما. تم تحديد الغرامة في عام 2007 ولم يتم تعديل الرقم للتضخم.

في كتب القوانين لمدة 17 عاما ، تم تجاهل هذا البند إلى حد كبير حتى وقت قريب عندما قالت وكالة مكافحة الجريمة النخبوية ، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ، إنها تقود حملة ضد "جميع أشكال إساءة استخدام النايرا".

وقال مسؤولون إن رش النايرا يظهر عدم احترام لأحد أهم الرموز في البلاد.

يوضح بعض المحللين إن رئيس EFCC المعين حديثا ، أولا أولكويدي ، كان يحاول صنع اسم لنفسه من خلال هذه الحملة.

وفي فبراير، حكم على الممثلة أولوداراسيمي أوموسين بالسجن ستة أشهر بتهمة الرش والدوس على أوراق النايرا الجديدة.

في الشهر الماضي ، اعترفت امرأة متحولة جنسيا تعرف باسم بوبريسكي ، وهي واحدة من أشهر المشاهير في نيجيريا ، بأنها مذنبة في أربع تهم بإساءة استخدام العملة وتقضي حاليا عقوبتها.

شوهد بوبريسكي في مقاطع فيديو وهو يرش ملاحظات في الهواء في علامة على التقدير في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

بعد وقت قصير ، أصبح كبير كهنة الكوبيين ورجل الأعمال أحدث شخصية بارزة يتم اتهامها بإساءة استخدام الأوراق النقدية، قام بتسوية القضية خارج المحكمة.

وتقول الوكالة إن 200 شخص في جميع أنحاء البلاد يواجهون المحاكمة، بينما أدين 24 شخصا بالفعل.

ونتيجة لاكتساحها، كان الناس يقصفون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ب EFCC بمقاطع فيديو لأشخاص يرشون النقود، لكن الوكالة تقول إنها لا تستطيع ملاحقة الجميع.

من الصعب أن نتخيل أن ممارسة تعود إلى عقود مضت يمكن القضاء عليها بهذه الطريقة.

يتتبع المؤرخ البروفيسور تيجاني نانيا علاقة حب النيجيريين بالرش إلى أربعينيات القرن العشرين عندما يقول إن العائلات رأت أنها وسيلة لتقديم المساعدة المالية لزوجين متزوجين حديثا.

وقال لبي بي سي: "في البداية لم يرش الناس الأوراق النقدية، لكن العريس كان جالسا بينما يأتي الناس إليه ويضعون المال في جيبه، كانت طريقتهم لمساعدته، عندما يبدأ حياة جديدة تأتي مع النفقات، في وقت لاحق تطور الأمر إلى الرش بينما يرقص الزوجان. بهذه الطريقة يظهر البخاخ مكانته كشخص ثري ويتنافس الناس ليصبحوا الأكثر شهرة من خلال رش المزيد من المال ".

يشير البروفيسور إنه سيكون من الصعب على النيجيريين التوقف تماما عن هذه العادة ، لكنه يعتقد أن الوضع الاقتصادي الصعب الحالي قد قللها بالفعل بشكل كبير، كان رش الأوراق النقدية يدور حول التباهي، ومع تراجع الاقتصاد ، توقف الكثير من الناس".

ومع ذلك ، فقد توسعت هذه الممارسة إلى ما هو أبعد من حفلات الزفاف.

وتقول هاديزا عثمان، التي تم رشها بالمال في احتفال بعيد ميلادها مؤخرا، إنها لا تستطيع تخيل حدث اجتماعي نيجيري بدونه.

تتابع : "لقد كبرنا ونحن نرى آباءنا يرشون الملاحظات في الأحداث وأصبحت جزءا من ثقافاتنا في جميع أنحاء نيجيريا".

في الوقت نفسه ، هناك البعض مثل عثمان إدريس الذين لم يرشوا أبدا ولا يحبون هذا المفهوم، أنا أكره الفكرة لأنها تعطي الوهم بأن بلدنا غني بينما في الواقع هناك المزيد من الفقراء حولنا.

على مر السنين حذر رجال الدين الإسلامي من ذلك، وعدد أقل من المسلمين يرشون المال في المناسبات اليوم".

ووصف بعض رجال الدين هذه الممارسة بأنها باهظة ويقولون إن التبرع للأعمال الخيرية هو خيار أفضل. في محاولة لتثبيط الرش ، قال البعض إن الأموال التي تم رشها ستتحول إلى ثعابين لدغ البخاخ في القبر بعد موتها.

يعتقد محلل الشؤون العامة ساني بالا أن الحملة الحالية على رش النايرا لن يكون لها التأثير المطلوب.

يقول: "أعتقد أنه لكي يتوقف رش النايرا تماما ، يجب أن تبدأ الحكومة من الأعلى لأننا رأينا المحافظين والوزراء يرشون الأموال دون أي تداعيات على الإطلاق، أشعر أيضا أن التوقيت خاطئ لأن معظم النيجيريين يكافحون مع قضايا أكثر إلحاحا في الوقت الحالي."

ولكن كان هناك تحول صغير، وإن كان ملحوظا، في السلوك في بعض الأماكن.

يطلب الرشاشات الآن عدم تصوير السخاء أو تصويره ، أو في بعض الأحيان وضع المال بمهارة في جيوب العريس.

بينما بالنسبة للنخبة النيجيرية فائقة الثراء ، هناك خيار آخر، يمكنهم الاستمرار في رش الدولارات أو الجنيهات أو اليورو دون خوف من الملاحقة القضائية ، لأن هذا القانون يغطي النايرا فقط.