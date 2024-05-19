الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم من دون أخطاء

القياس الدقيق لضغط الدم أمرًا حيويًا لضمان التشخيص السليم وإدارة ارتفاع ضغط الدم بشكل فعّال، وذلك لما يحمله من مخاطر كبيرة على صحة الجسم.

يُقدم موقع Onlymyhealth إرشادات واضحة حول الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها لضمان دقة القراءات.

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم

الوضعية الجسدية

يجب أن تجلس بوضعية مستقيمة مع دعم الظهر، مع وضع القدمين بشكل مسطح على الأرض وعدم تقاطعهما. ينبغي دعم الذراع على سطح مستوٍ مثل الطاولة، بحيث يكون الجزء العلوي من الذراع على مستوى القلب، وضمان وضع الجزء السفلي من الكفة مباشرة فوق منحنى المرفق.

توقيت القياس

يجب أخذ القراءات في نفس الوقت كل يوم، مثل الصباح والمساء. من المفضل أن تؤخذ القراءات يوميًا، خصوصًا بعد أسبوعين من تغيير العلاج وخلال الأسبوع الذي يسبق موعد الفحص التالي. عند كل قياس، يجب أخذ قراءتين بفاصل دقيقة واحدة وتسجيل النتائج.

الأخطاء الشائعة أثناء قياس ضغط الدم

الأخطاء المتعلقة بالمريض



- الإفراط في تناول الطعام قبل القياس.

- تناول كميات كبيرة من الكافيين.

- زيادة استخدام النيكوتين.

- امتلاء المثانة، مما يمكن أن يؤدي إلى قراءة خاطئة للضغط الانقباضي.

- الجلوس بشكل غير مريح.

الأخطاء المتعلقة بالمعدات

- استخدام الأجهزة الآلية التي لم يتم اختبارها للتأكد من دقتها.

- عدم تضمين فترة راحة مدتها خمس دقائق قبل القياس.

- التحدث أثناء إجراء القياس.

- استخدام مقاس غير صحيح للكفة.

- الفشل في أخذ قياسات متعددة للحصول على قراءة دقيقة.

قبل البدء في القياس، يجب أن تكون في حالة راحة لمدة لا تقل عن خمس دقائق، في بيئة هادئة بعيدًا عن الضوضاء أو المؤثرات الخارجية.

تجنب تناول الطعام أو مشروبات الكافيين قبل القياس بنصف ساعة على الأقل.



- تأكد من أن ذراعك غير مغطاة بملابس ضيقة قد تعيق تدفق الدم وتؤثر على القراءة.

لضمان دقة النتائج، يُنصح بأخذ ثلاث قراءات متتالية في الجلسة الواحدة، والتأكد من أن هناك فترة راحة كافية بين كل قراءة وأخرى. يمكن أن تُستخدم القراءة المتوسطة للنتائج كمؤشر أكثر دقة.

من الضروري التأكد من أن أجهزة قياس الضغط تتم معايرتها وصيانتها بانتظام لضمان استمرار دقتها. يمكن أن تؤثر الأخطاء في المعدات على نتائج القياس، لذا فإن الصيانة والفحص الدوري للأجهزة جزء أساسي من عملية القياس.