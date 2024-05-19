لواء صابرين التابع للحرس الثوري الإيراني يتوجه لاذربيجان الشرقية للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس

توجه لواء صابرين من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى اذربيجان الشرقية للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للانباء، استنادا لبيان من إدارة العلاقات العامة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بتوجه لواء صابرين التابع للقوات البرية الخاصة للحرس الثوري الإيراني إلى منطقة اذربيجان الشرقية للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس.

وبعد ظهر اليوم تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الايراني لحادث أثناء عودتها من حفل افتتاح سد قيز قلعة، ولا يوجد حتى الآن أي أخبار عن الحالة الصحية لركاب هذه المروحية.

وتم إرسال لواء صابرين للقوات الخاصة بعد أمر اللواء باقري إلى جميع القوات المسلحة للمساعدة في البحث عن المروحية التي تقل رئيسي.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، أن أعضاء في مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن مروحية الرئيس رئيسي.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، قالت إن أحد مرافقي الرئيس الإيراني قال إن الآمال الكبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح، كما أن وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني..

وزير الصحة الإيراني: ​​وفرنا كافة الإمكانات والمرافق الطبية في منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "بهرام عين اللهي"، اليوم الأحد ، توفير كافة الإمكانات والمرافق الطبية وحافلات الإسعاف والأطباء المتخصصين والجراحين في منطقة "ميس سونغون" ، حيث تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث الهبوط الصعب.

وقال بهرام ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ، "إن جميع قوات الإنقاذ تبحث عن المروحية التي تقل الرئيس ورفاقه ، حيث مكان تواجدنا في منطقة ميس سونغون"، مشيرا إلى صعوبة البحث في المنطقة لشدة الضباب فيها.

وأكد تواجد كافة المرافق الطبية وحافلات الإسعاف والأطباء المتخصصين والجراحين في المنطقة، واستعدادهم لتقديم الخدمات اللازمة فور العثور على مروحية الرئيس الإيراني.

البيت الأبيض: تم اطلاع بايدن على تقارير عن تعرض مروحية الرئيس الإيراني لهبوط صعب

أعلن البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقارير عن تعرض طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لهبوط صعب .

وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - إن الرئيس بايدن قطع إجازته وعاد للبيت الأبيض لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني .

وعلى صعيد متصل ،أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراقب عن كثب تقارير عن احتمال تعرض طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية لهبوط صعب .

وكانت مروحية الرئیس الإيراني والوفد المرافق له تعرضت إلى حادث "الهبوط الصعب" في محافظة آذربيجان الشرقية في إيران .

وأشارت وكالة الأنباء الايرانية (إرنا) إلى أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقلّ الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية الإيراني حسین أميرعبداللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية الإيراني مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين، وهي واحدة من ثلاث طائرات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

وكالة فارس الإيرانية تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحيته

وكالة فارس الإيرانية تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحيته

نشرت وكالة فارس منشورا اليوم الأحد يدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس ابراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله في محافظة اذربيجان الشرقية.

وكان رئيسي في أذربيجان، في وقت مبكر من يوم الأحد، لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. ويعد هذا السد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

أفاد التلفزيون الإيراني في نبأ عاجل له، بتعرض طائرة مروحية في موكب يقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حادث.

وذكرت وسائل إعلام، أن فرق الإنقاذ الإيرانية بدأت جهودًا مكثفة للبحث عن المروحية المنكوبة.

وكان حاكم شرق أذربيجان آية الله الهاشم ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حاضرين أيضا على متن الموكب.

بينهم مهندس الدبلوماسية الإيرانية.. من كان برفقة رئيسي؟

ذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية ومسؤولين آخرين كانوا برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند تعرض طائرة مروحية كانت تقله لحادث.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وتشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع حادث المروحية التي تقل الرئيس الإيراني

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران أنه لم يكن من الممكن مواصلة العملية الجوية بسبب الضباب الكثيف، وقال: توجهت ثماني سيارات إسعاف للطوارئ من تبريز إلى موقع الحادث، وفقًا لما نشرته وكالة "تسنيم" للأنباء.

وقال باباك يكتابرست، في تصريح له إنه بناءً على الأخبار المتعلقة بحادث مروحية الرئيس في أذربيجان الشرقية، توجهت مروحية طوارئ جوية إلى المنطقة ولكن للأسف، بسبب الضباب الكثيف، لم يكن من الممكن مواصلة العمليات الجوية.