الأوليمبي رسميا للممتاز بتنس الطاولة بعد غياب اكثر من "20" عاما

تأهل النادى الأوليمبي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى رسمياً الي الدورى الممتاز لتنس الطاولة بعد غياب اكثر من عشرون عاما حيث تأهل الفريق الاول للرجال لتنس طاولة الي الدورى الممتاز بعد الفوز في الدورة المجمعة النهائية بعدد عشر مباريات بنتيجة 3-0 ، وتحقيق الصعود رسمياً دون ملحق .

وأعلن الكابتن ناصر الشاذلي رئيس النادى عبر صفحة الاوليمبى الرسمية كامل دعم النادى الي الجهاز الفني واللاعبين الابطال الذين حققوا انتصارا جديدا للنادى ويمثل الفريق :

اللاعب محمد عادل الدسوقى

اللاعب السيد سعد

اللاعب عمر محمود

اللاعب حسن محمد حسن

اللاعب جاسر اشرف

اللاعب احمد عماد

والجهاز الفني :

كابتن رياض عثمان والكابتن شريف اسماعيل

كابتن محمد سامي السيد

اداري الفريق حمادة ابو خبر

رئيس الجهاز

كابتن خالد حجاج