بناء مخالف بحى المقطم

أناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التحقيق في انتشار البناء المخالف بشارع ٩ بالهضبة الوسطى لعدد من الأدوار أعلى عقارات بعينها فى الشارع دون غيرها ونرجو التحقق من حصول هذه العقارات على موافقات من عدمه ، لكن ما يتردد فى الأوساط ببن السكان ان هذا البناء مخالف ويهدد العقارات بالانهيار لمخالفتها شروط الترخيص، وتحت يدى معلومات أكيدة أريد الإدلاء بها للمسئولين بحى المقطم بعد تدخل محافظ القاهرة لضمان النزاهة.

سمية عبدالله محمد حسين

عمارة ٩١١٦- شارع ٩- الهضبة الوسطى المقطم -القاهرة