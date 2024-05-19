الثلاثاء .." أدير" تبدأ اطلاق صندوق مسرعة الأعمال بروبتكس في السوق السعودي

باسل الصيرفي الرئيس التنفيذي :







تطلق شركة أدير العالمية ، بعد غد الثلاثاء، صندوق مسرعة الأعمال" بروبتكس " بالسوق السعودي ، لدعم الشركات الناشئة.

قال المهندس باسل الصيرفي ، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية ، إن شركته وعبر شراكة مع شركة "باراجون" وشركة "بي ماسيترو" ، أعلنت في وقت سابق عن إطلاقها برنامج مسرعة أعمال "بروبتكس"، بالإضافة إلى الشريك المؤسس الألماني QNTF، برأسمال 100 مليون دولار خلال 3 سنوات .

وهي حاليا تستعد للاعلان عنه في السوق السعودي .

ويوفر البرنامج موارد وإرشادات للشركات الناشئة، ويمكنها لتصبح جاهزة للاستثمار، تحت إدارة "ستارت آب فاكتوري" لدعم الشركات الناشئة.

يسعى البرنامج لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال دعم الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا العقارية، باستثمارات من شركة باراجون للتطوير العقاري، وشركة أدير العالمية، وشركة بي مايسترو.

وتبلغ القيمة الأولية للصندوق 5 ملايين دولار، سيتم توفيرها لتسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية بالشراكة مع شركة ادير العالمية وشركة باراجون للتطوير العقاري وشركة بي مايسترو.

قال الصيرفي ، إن أدير العالمية تعمل في مصر منذ أقل من عام، مضيفًا أن تعاملات العام الماضي في السعودية سجلت 37 مليار ريال ، في حين ارتفعت إلى 21 مليار ريال خلال الفترة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن ، مما يبشر بنتائج أعمال قوية .

كشف الصيرفي ، أن السعودية تضم اكثر من 23 صندوقا عقاريا فعالا ، حصة المجموعة منها حوالي 12

وأشار إلى شركته لا تزال تدرس الدخول في شراكة بمصر ، مرجحا اختيار وتحديد الشريك وشكل التعاون أواخر العام الحالى .