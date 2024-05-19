إصابة 5 شخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الضبعة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار الإطار الأمامي وانقلاب السيارة وإصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وفى سياق آخر اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل غرفة بها أخشاب داخل مدرسة إعدادية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة إعدادية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة ملحقة بالمدرسة بها أخشاب وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كما تم كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز “مصاب بجروح متفرقة”) بتضرره من (عاطل) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بــ”سلاح أبيض” حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز ، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور.

عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة.

القبض على شاب استعرض بموتوسيكل في الشارع بالدقهلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع “فيس بوك” تضمنت قيام قائد دراجة نارية “بدون لوحات” وبدون إطار أمامى بحركات إستعراضية بمدينة المنصورة بالدقهلية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.