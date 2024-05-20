غرفة الإسكندرية تستقبل المستشار الاقتصادي الأمريكي

لبحث سبل التعاون

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل ، المستشار الاقتصادي الأمريكي راجيف واداوني وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة ومستمرة

في بداية اللقاء رحب الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة ومستمرة على كافة المستويات منذ سنوات عديدة، وهناك تعاون في الكثير من المجالات والقطاعات.

وأضاف أن غرفة الإسكندرية ترحب بالتعاون المستقبلي مع الجانب الأمريكي لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في قطاع التجارة والتكنولوجيا.

مناقشة الأوضاع الاقتصادية

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي الأمريكي راجيف واداوني أن تلك الزيارة تعد هي الثالثة له لمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن أولويتنا في الوقت الحالي القيام بعدة جولات في العديد من المحافظات، بهدف عقد لقاءات مشتركة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة ومستمرة وتأثيرها على الأقليم.

وأضاف خلال كلمته أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون في العديد من القطاعات المختلفة بين الجانبين الأمريكي والمصري.

مصر فرصة جيدة للاستثمارات

في نفس السياق، أشار الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة أن مصر تعد فرصة جيدة للاستثمارات الأمريكية، فتعد مصر سوق كبير له ميزة تنافسية خاصة، وهناك العديد من فرص التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي، لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وأكد أنه أيضًا يمكن التعاون المصري الأمريكي فيما يتعلق بعمليات إعادة التعمير في العراق وسوريا وليبيا، إضافة إلى التعاون في قطاعات عديدة.

كما اقترح خلال كلمته بإنشاء غرفة أمريكية أفريقية، وغرفة يورومتوسطية أمريكية، تستهدف تنشيط العلاقات التجارية الاقتصادية، خاصة وأن رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الأستاذ أحمد الوكيل، يرأس "الاسكامي"، واتحاد الغرف المصرية والأفريقية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، والأستاذ عمرو مصيلحي سكرتير الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، والمهندس أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ محمود مرعي، والمهندس محمد فتح الله، والأستاذ محمد حفني، والأستاذة ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.

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