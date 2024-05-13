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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

خلال زيارته لليبيا ..

رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يبحث مع "الرعيض" سبل التعاون المشترك

المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة 

التقى المهندس  أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة  المهندس محمد الرعيض  رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا ،  في إطار زيارته الحالية لمدينة مصراتة .

تناول اللقاء التعريف بالأنشطة الاقتصادية بالمدينة والفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها بالشراكة مع الجانب الليبي .
وأشار الشاهد  إلى دعم الدولة والحكومة  المصرية للعمل المشترك مع الدول العربية وخاصة فى المجال التجارى والصناعى لدعم العلاقات بين مصر والبلاد العربية وخاصة دول الجوار الجغرافى مثل ليبيا التى نرتبط معها بروابط استراتيجية وتاريخية يجب أن تتحول لعلاقات تجارية وصناعية متميزة.

وفى سياق متصل شارك المهندس أسامة الشاهد مساء أمس باجتماع مائدة مستديرة نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا وبحضور السيد "علي الناظوري"عضو المجلس البلدي لمدينة مصراتة ؛ وعددا من الشركات المصرية .
صرح رئيس الغرفة  التجارية للجيزة أن اللقاء ناقش اهم الامور المتعلقه بتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين و فتح آفاق التعاون الاقتصادي وإنشاء شراكات بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات في مصراتة 
أكد الشاهد أن  سوق ليبيا  يعد من أهم الأسواق الواعدة  أمام المنتجات المصرية، كما أن العلاقات الاقتصادية  بين مصر وليبيا لها جذور ممتدرة لعقود طويلة.

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