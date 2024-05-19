الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن وسنغافورة يبحثان جهود وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات

غزة
غزة

 

بحث الأردن وسنغافورة تطورات الحرب على قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.

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رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير خارجية السويد الجهود الإغاثية في غزة

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بايدن يشجب الأزمة الإنسانية في غزة ويؤكد العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، وزير الدفاع السنغافوري نيغ إينغ هين، في عمان. 

وأكد الصفدي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف الحرب المستعرة على غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية التي نزح إليها الأشقاء الغزيون كملاذ آمن من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. 

من جانبه، أكد الوزير السنغافوري هين أنه يزور المملكة لتقديم الشكر والتقدير على مساعدتها لسنغافورة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر الإنزالات الجوية المشتركة التي تم تنفيذها بالتعاون ما بين سلاح الجو الملكي الأردني ونظيره السنغافوري، مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص. 

وثمّن هين الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيداً بسياسات المملكة المستهدفة تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومؤكداً على أن هذه السياسات تحظى بتقدير المجتمع الدولي بأسره.

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيزها، ومتابعة لنتائج الزيارة الهامة التي قام بها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى سنغافورة خلال شهر يناير الماضي.

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