الكويت:مشروع مرسومين بتشكيل مجلس الخدمة المدنية وإنشاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسومين بتشكيل مجلس الخدمة المدنية وأخر بإنشاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ورفعهما إلى أمير الكويت،كما كلف مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح خلال إجتماع اليوم الأحد على تشكيل اللجان الوزارية وأعضاء تلك اللجان بمباشرة الاختصاصات والمهام المناطة بكل منها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية"كونا" أن رئيس الوزراء الكويتي دعا خلال الإجتماع إلى ضرورة التعاون الدائم والتنسيق المستمر بين كافة الجهات الحكومية لتوحيد الجهود وتسخير الطاقات للاسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التنموية في الكويت مطالبا كل وزارة وجهة حكومية إلى تقديم تقارير إلى مجلس الوزراء بشأن الموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع بهدف الانتهاء من إنجاز تلك المشروعات وفقا لجدول زمني محدد مؤكدا أهمية تفعيل الدور الإعلامي لإبراز إنجازات الحكومة في تنفيذ هذه المشاريع بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته.

ومن جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أهمية العمل بجد لتكريس العدالة ومحاربة أوجه الفساد والمحافظة على الهوية الوطنية وصون الوحدة والذود عن أمن الوطن وحمايته ليبقى دائما موطن الأمن والأمان والرخاء والازدهار بعون الله العلي القدير في ظل توجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .