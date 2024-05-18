اقتراع في الكويت لانتخاب عضوين بالمجلس البلدي

انطلقت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخاب عضوين في المجلس البلدي الكويتي في فصله التشريعي الـ13 عن الدائرتين السادسة والتاسعة، حيث يتنافس على مقعد عضوية المجلس البلدي عن الدائرة الانتخابية السادسة 10 مرشحين، فيما يتنافس على مقعد الدائرة التاسعة 8 مرشحين، وتجرى الانتخابات التكميلية إثر إعلان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي، خلو مقعدي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق أنه يشترط في من يرشح نفسه للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وفقاً للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون، وقالت الوزارة أنه يشترط أيضاً أن يكون اسم من يرشح نفسه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة، وألا يكون سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

اقتراع في الكويت لانتخاب عضوين في المجلس البلدي

اقتراع في الكويت لانتخاب عضوين في المجلس البلدي



ويتألف المجلس البلدي من 16 عضواً، منهم 10 أعضاء يُنتخبون وفقاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962، على أن يُنتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية، فيما سيعين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وتستمر مدة المجلس أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع له، على أن يدعى المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.