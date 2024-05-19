ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 107 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات). قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) قدرت أفعال الغسل بـ (47 مليون جنيه تقريباً).

وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة كرداسة لجلسة 14 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.

وكشف أمر الإحالة ، ان المتهمين " ا . ه" ، نجار، "و . ا"، شيف، "ع . ش" 20 سنة، ربة منزل، "م.ف" 28 سنة ، سائق، "ح.ع" 28 سنة، عامل كاوتش، فى سوم 9 اكتوبر 2023 بمنطقة كرداسة، حازوا وأحرزوا بقص الإتجار جوهرين مخدرين "الميثامفيتامين" و"اندزول كاربوكسميدز" فى غير الأحوال المصرح بها بقصد الاتجار.

وتمكن مركز شرطة كرداسة من ضبط المتهم الاول ممسكا سلاح ابيض "سكين وبتفتيشه عثر بحوزته على 68 كيسا من مخدر الكريستال ماس وعثر مع المتهم الثانى على 50 كيسا لذات الجوهر ، وعثر على 22 كيسا لذات المخدر بحوزة المتهمة الثالثة، وبتفتيش الرابع عثر بحوزته على 13 كيسا لذات المخدر، و12 كيسا بحوزة المتهم الخامس، وبمواجهتهم قرروا باحرازهم المضبوطات بقصد الاتجار.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لميكانيكي، لاتهامه بالإتجار بالهيروين، وتعاطي الحشيش والترامادول وحيازة بندقية خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24873 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3058 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ه إ"، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 12 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، احرز جوهر مخدرا ( الهيروين)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أقراص مخدرة العقار (الترامادول)، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (3 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.