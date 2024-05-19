هتقبض بالدولار.. شروط تصدير البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوربية

تعد البطاطس من أكثر الخضروات المصرية المطلوبة في كثير من الأسواق العربية والأوربية بجانب البصل الذي يمتلك مكانة مميزة في هذه الأسواق، وتخضع صادرات البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية لمعايير صارمة تهدف إلى ضمان جودة المنتج وسلامته.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم الشروط العامة والفنية ومتطلبات التغليف ومتطلبات النقل للبطاطس البصرية لتصديرها للأسواق الأوربية:

الشروط العامة لتصدير البطاطس المصرية:

التسجيل: يجب على المصدرين المصريين التسجيل لدى وزارة الزراعة واستيفاء جميع المتطلبات القانونية. التفتيش: تخضع جميع شحنات البطاطس للتفتيش قبل الشحن من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الزراعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية. الشهادات الصحية: يجب الحصول على شهادة صحية نباتية من وزارة الزراعة تُثبت خلوّ الشحنة من الأمراض والآفات. وثائق الشحن: يجب إرفاق جميع وثائق الشحن اللازمة، بما في ذلك فاتورة تجارية وشهادة المنشأ.

الشروط الفنية لتصدير البطاطس المصرية:

النوع: يجب أن تكون البطاطس من نوعية جيدة وخالية من العيوب. الحجم: يجب أن يتراوح قطر البطاطس بين 40 و 80 ملم. الشكل: يجب أن تكون البطاطس ذات شكل منتظم وخالية من التشققات أو التشوهات. اللون: يجب أن يكون لون البطاطس أصفر فاتح أو بني فاتح. الصلابة: يجب أن تكون البطاطس صلبة وخالية من النعومة أو التلف. الخلو من الأمراض والآفات: يجب أن تكون البطاطس خالية من أي أمراض أو آفات مرئية. البقايا الكيميائية: يجب أن لا تتجاوز مستويات بقايا المبيدات الحشرية في البطاطس الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

متطلبات التغليف لتصدير البطاطس المصرية:

التعبئة: يجب أن تُعبأ البطاطس في عبوات جديدة ونظيفة وخالية من أي روائح أو مواد غريبة. الوزن: يجب أن يكون وزن كل عبوة محددًا بوضوح. العلامات: يجب أن تحمل العبوات ملصقات تُشير إلى بلد المنشأ، والنوع، والوزن، وتاريخ التعبئة، واسم المصدر، ومعلومات أخرى ذات صلة.

متطلبات النقل لتصدير البطاطس المصرية:

النقل: يجب نقل البطاطس في ظروف مبردة للحفاظ على جودتها.

مدة النقل: يجب أن يتم شحن البطاطس ونقلها إلى الوجهة الأوروبية في أقصر وقت ممكن.