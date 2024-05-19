مصرع مبيض محارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله في الفيوم

لقي مبيض محارة بالفيوم مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء عمله في أحد منازل قرية دسيا ، بدائرة مركز الفيوم ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا باستقبال مستشفى الفيوم العام شاب يدعي أحمد الصيني ، 17 سنة، مقيم بقرية دسيا بدائرة مركز الفيوم ، ويعمل مبيض محارة، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي أثناء عمله في أحد المنازل.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز الفيوم إلى محل الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وبيان سبب الوفاة وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 4 اشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط، بمركز إطسا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط، بمركز إطسا بسبب خلافات الجيرة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.