متحور كورونا الجديد FLiRT يثير الذعر.. ومستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة

أثار متحور فيروس كورونا الجديد FLiRT الذعر وتصدر مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، ليخرج الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشوون الصحة والوقاية، ويكشف أخر تطورات المتحور الجديد.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إلى أن هذه المتحورات تعود إلى متحور اوماكرون.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشوون الصحة والوقاية، أنه ليس هناك أي قلق ونتابع بدقة شديدة للغاية متحورات كورونا الجديدة، مستدركا أن الدولة تتعامل بشفافية شديدة في هذا الأمر.

ونوه إلى أنه يجب اتباع الإجراءات المعروفة والطبيعية والاحترازية ولا يوجد اي إضافات في هذا الأمر فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا.

كانت الصحة العالمية قد أكدت أن المتحور الجديد هو الأكثر انتشاراً وخطورة، نتيجة شدة الحرارة التي سيشهدها العالم هذا العام، والذي أطلق عليه بعض العلماء "العام الأشد حرارة"

ومع بداية موسوم الصيف والارتفاع الشديد في درجات الحرارة حول العالم، تتجه عقول الناس للتفكير في فيروس "كوفيد - 19" وعودة جائحة كورونا خاصة مع ظهور متحور "FLiRT" الجديد، الذي يتميز بقدرته العالية على الانتشار ومقاومته للقاحات، مما يثير قلق العلماء من احتمال حدوث موجة جديدة من الإصابات حول العالم.

معلومات عن المتحور الجديد FLiRT

ومتحور "FLiRT" هو إحدى سلالات فيروس كورونا، وبحسب خبراء الطب فإنه سيكون الأكثر انتشارًا، ويستهدف فئات معينة أبرزهم كبار السن والأطفال، وبدأت معدلات الإصابة به ترتفع في الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، ما أثار تخوفات بشأن مدى خطورة وفعالية اللقاحات تجاهه، وفق موقع "Mayo Clinic" المعني بالصحة.