شاهد.. جماهير الزمالك تملئ استاد القاهرة قبل نهائي الكونفيدرالية

تواجدت جماهير نادي الزمالك بغزارة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفارس الأبيض في المباراة المقرر لها بعد أقل من ساعة في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

ومن جانبه، أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك تشكيل الأبيض أمام نهضة بركان المغربي في في نهائي الكونفيدرالية ويتكون من:



حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل المغرب.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى في المغرب بفوز نهضة بركان بهدفين لهدف، ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف للتتويج بالكأس الأفريقية.

غيابات الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يغيب عن صفوف الزمالك كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري للإصابة بينما يغيب محمد أشرف روقا ومحمود علاء لوجهة نظر فنية.

فيما يغيب عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد الإفريقي.

تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان المغربي



تواجه فريقا الزمالك ونهضة بركان ثلاث مرات في المباريات الرسمية، وكانت اثنتان منها في نهائي الكونفدرالية عام 2019 التي توج بها الأبيض.

واستطاع نهضة بركان الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف فيما حقق الأبيض الانتصار في لقاء العودة بهدف نظيف أيضًا، ليحسم الأبيض البطولة بركلات الترجيح.

أما المباراة الثالثة فكانت يوم الأحد الماضي في ذهاب نهائي الكونفدرالية للموسم الجاري وانتهت بفوز الفريق المغربي 2-1.