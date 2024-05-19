مانشستر سيتي يتوج بالدوري الإنجليزي بعد الفوز على وست هام

حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، بعدما فاز على نظيره وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة من عمر البريميرليج.

واستطاع السيتزين تحقيق الفوز على وست هام بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب فيل فودين في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، بينما عاد اللاعب ذاته ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 من نفس الشوط.

بينما قلص محمد قدوس، لاعب وست هام النتيجة في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، فيما سجل رودريجو هيرنانديز كاسكانتي الهدف الثالث للسيتزين في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وجاء فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد الصراع الشرس بينه وبين اَرسنال خلال الجولات الماضية.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين.

وسط الملعب الهجومي: جيرمي دوكو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من: كارسون، ستونز، آكي، كوفاسيتش، جريليتش، ألفاريز، نونيز، بوب، لويس.