النمسا تنشيء صندوقًا بـ500 مليون يورو لدعم التصدير إلى أوكرانيا

أطلقت وزارة المالية النمساوية صندوقًا ائتمانيًا خاصًا بقيمة 500 مليون يورو في بنك المراقبة النمساوي لدعم الشركات الوطنية التي تصدر إلى أوكرانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن وزارة المالية النمساوية ، في بيان ، إن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من عامين، مما يجعل أي عمل مع الشركات الأوكرانية محفوفًا بالمخاطر للغاية بالنسبة للمصدرين والمستثمرين النمساويين.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم الدعم من خلال صندوق أوكراني مخصص في بنك المراقبة النمساوي أنشأته وزارة المالية لتغطية تكاليف مخاطر عمليات التصدير مع الدولة التي مزقتها الهجمات العسكرية.

وأشارت الوزارة النمساوية إلى أن بنك المراقبة سوف يقدم 500 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة لتغطية العمليات في أوكرانيا، موضحة أن جمع الأموال من المؤسسات المالية الدولية يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم التمويل إلى مليار يورو، وسوف يتم تخصيص ما يقرب من 100 مليون يورو سنويًا للأعمال الجديدة، كما أنه سيفتح فرصًا للمصدرين النمساويين للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا.