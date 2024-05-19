بث مباشر ماتش الزمالك ونهضة بركان يلا شوت الآن في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر ماتش الزمالك ونهضة بركان يلا شوت الآن في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية،يتأهب الزمالك لمباراة ضد نهضة بركان في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد القادم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباراة إياب الدور النهائي للبطولة القارية.

انتهت المباراة الأولى في المغرب بفوز فريق نهضة بركان بنتيجة 2-1.

على الجانب الآخر، سيعقد المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، مؤتمر صحفي يوم السبت القادم في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا في استاد القاهرة لمناقشة مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر ماتش الزمالك ونهضة بركان يلا شوت الآن في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

من المخطط أن يحضر اللاعب عمر جابر مؤتمرًا صحفيًا ليتحدث عن المباراة القادمة أمام بطل المغرب.

سيقوم فريق الزمالك بإجراء تمرينه الأخير في السادسة والنصف مساء غدًا السبت في استاد القاهرة الدولي.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت

في سياق ذي صلة سيُعقد معين الشعباني، مدرب فريق نهضة بركان، مؤتمره الصحفي في الواحدة والربع ظهر الغد، على أن يقوم الفريق المغربي بتدريبه الأساسي في الثامنة مساء في استاد القاهرة الدولي نفس اليوم.

سيتقابل الزمالك مع نهضة بركان في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد القادم في استاد القاهرة الدولي، في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية

تشكيل الزمالك المتوقع ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم محمد عواد عمر جابر حمزة المثلوثي حسام عبدالمجيد أحمد فتوح نبيل عماد دونجا محمد شحاتة أحمد حمدي أحمد مصطفى زيزو مصطفى شلبي سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

من المقرر أن تذاع أحداث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.