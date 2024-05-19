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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو.. هدف كايسيدو التاريخي في مرمى بورنموث

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح مويسي كايسيدو، لاعب تشيلسي، تسجيل هدفًا رائعًا في مرمى بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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أتى هدف نجم تشيلسي في الدقيقة السابعة عشر من عمر الشوط الأول من اللقاء، حيث استغل اللاعب خطأ حارس بورنموث لينجح في تسجيل هدف التقدم في المباراة.

شاهد.. هدف كايسيدو في مرمى بورنموث

 

ووفًا لما أعلنت عنه شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن هدف كايسيدو أصبح الأبعد في البريميرليج بمسافة "50.5 ياردة"، بعد تسجيل واين روني قائد إيفرتون السابق، هدفا أمام وست هام يونايتد في نوفمبر2017، من مسافة 57.7 ياردة.

الجدير بالذكر أن كايسيدو انتقل لصفوف البلوز، خلال صيف العام الماضي، قادمًا من صفوف برايتون، في صفقة قياسية للنادي اللندني، قالت تقارير صحفية إن قيمتها بلغت 115 مليون جنيه إسترليني.

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