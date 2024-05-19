Bein.. الأن مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت بث مباشر نهائي الكونفيدرالية ماتش الإياب الاسطورة

Bein.. الأن مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت بث مباشر نهائي الكونفيدرالية ماتش الإياب الاسطورة ، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى في الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الزمالك بطل الكونفدرالية على حساب نهضة بركان فى 2019

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي بث مباشر، اليوم الأحد، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك، بهدفين مقابل هدف.

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ويحتاج فريق الزمالك المصري للفوز بهدف نظيف أو فارق هدفين بأي نتيجة للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه.

أما فريق نهضة بركان، فيحتاج للتتعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين للحصد لقب بطولة كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة.

وكان الزمالك قد واجه نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2019، وتمكن الفارس الأبيض من التتويج بلقب المسابقة القارية بركلات الترجيح.

وتأهل فريق الزمالك المصري إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تفوقه على فريق دريمز الغاني، بعد تعادله سلبيًا في الذهاب، وفوزه في مباراة الإياب خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه، صعد فريق نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية على حساب فريق اتحاد العاصمة الذي انسحب من المواجهة بسبب أزمة القمصان الشهيرة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في الكونفدرالية بث مباشر

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك مع نهضة بركان المغربي اليوم في إياب نهائي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما تنقل مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية من خلال وسيلتين مدفوعتين، وهما الاشتراك في تطبيق "تود" أو من خلال خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تنطلق مباراة فريق الزمالك مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة والقاهرة ومكة المكرمة.

معلق مباراة نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية اليوم

أعلنت مجموعة بي إن سبورتس عن إسناد مهمة التعليق على مباراة الزمالك مع ضيفه فريق نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية إلى المغربي جواد بدة والمصري علي محمد علي.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان بقيادة معين الشعباني عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.