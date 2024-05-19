من محمد مخبر المتوقع توليه رئاسة إيران في حال وفاة رئيسي؟

ينص الدستور الإيراني في حالة الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن يتولى النائب الأول للرئيس وهو الآن محمد مخبر منصب رئيس إيران، بموافقة المرشد الأعلى.

محمد مخبر دزفولي، ولد الميلاد عام 1955 ، مسلم شيعي، وسياسي إيراني، يشغل حاليًّا منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، عين في منصبه هذا في 8 أغسطس 2021 بعد أن اختاره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نائبًا له.

قبل منصبه كنائب أول لرئيس الجمهوري، كان رئيسًا للجنة تنفيذ أمر الإمام ما بين 15 يوليو 2007 حتى 8 أغسطس 2021.

وكان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات، والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين ونائب محافظ خوزستان.

حددت فرق الإنقاذ الموقع الدقيق لحادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، ويقع في محيط قرية أوزي الواقعة في غابات ارسباران، وتوجهت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

ومنطقة أوزي من المناطق التي يصعب البحث فيه، لأنها منطقة وعرة ولا يمكن التنقل فيها بالسيارة ، مما يصعب الأمر أمام فرق الإنقاذ.

كما تشهد منطقة أوزي هطول أمطار شديدة وأجواء ضبابية، ولا يوجد اتصال بالإنترنت في المنطقة.

وتساعد فرق شعبية ومجموعات من الهلال الأحمر والتعبئة والحرس الثوري وأهالي القرى المجاورة في البحث حالياً.

وقال مسؤول إيراني رسمي لرويترز، إن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث سقوط المروحية، مشيرا إلى أن المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس مقلقة جدا .

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.