بعد حادث الدائري.. هل سيحد مشروع الأتوبيس الترددي من نزيف الأسفلت ؟

لا يزال نزيف الأسفلت الوجع الأكبر للمصريين وبالأخص حوادث الطريق الدائري والتي كان آخرها حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق الدائري بمنطقة بهتيم والذي راح ضحيته 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وتكثف الدولة المصرية من جهودها للحد من حوادث الطرق ومن بين هذه الإجراءات مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري والذي يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للحد من نزيف الأسفلت في مصر.

مساهمة مشروع الأتوبيس الترددي في الحد من حوادث الطرق:

نقل أعداد كبيرة من الركاب:

سيعمل الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري على نقل أعداد كبيرة من الركاب، ممّا سيُقلّل من الاعتماد على السيارات الخاصة، وبالتالي تقليل الضغط على الطرق.

تقليل الازدحام المروري:

كما سيساهم الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري في تقليل الازدحام المروري بشكل كبير وتلف الطرق، حيث يؤدي احتكاك الإطارات بالأسفلت لفترات طويلة إلى تآكلها.

حافلات حديثة:

سيتم استخدام حافلات حديثة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ممّا سيُقلّل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تُساهم في تآكل الطرق.

مسارات مخصصة:

يتمتع الأتوبيس الترددي بمسارات مخصصة، ممّا سيُقلّل من التداخل مع حركة السيارات الأخرى، وبالتالي تقليل الحوادث المرورية التي تُلحق الضرر بالطرق.

عوامل آخرى للحد من حوادث الطرق

صيانة الطرق: جودة صيانة الطرق بشكل دوري ضرورية للحفاظ عليها من التلف.

سلوكيات قائدي المركبات: التزام قائدي المركبات بقواعد المرور يُقلّل من الحوادث المرورية التي تُلحق الضرر بالطرق.

زيادة عدد مستخدمي النقل العام: كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون النقل العام، قلّ الضغط على الطرق وبالتالي قلّت الحاجة إلى صيانتها بشكل متكرر.