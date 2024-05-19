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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيفرتون يعقد فرص آرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

اَرسنال
اَرسنال

انتهى الشوط الأول من مباراة اَرسنال أمام نظيره إيفرتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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مانشستر سيتي يتقدم على وست هام ويقترب من التتويج بالبريميرليج

جاء هدف الهدف التقدم في المباراة عن طريق اللاعب إدريسا جاي في الدقيقة 40، بينما تعادل لـ اَرسنال اللاعب تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة كبيرة من قبل لاعبي اَرسنال على الكرة، حيث أتت نسبة الاستحواذ 69%، مقابل 31%.

وحال انتهت مباراة اَرسنال إيفرتون بهذه النتيجة، فأن مانشستر سيتي سيتوج بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تومياسو، جابرييل سانتوس، ويليام ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس، بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، هافيرتز، تروسارد.

البدلاء: رامسديل، جيسوس، إيميل سميث روي، تيمبر، نكيتياه، كيويور، جورجينيو، فييرا، زينشينكو.

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