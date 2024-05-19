الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على وست هام ويقترب من التتويج بالبريميرليج

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره وست هام يونايتد، بتقدم السماوي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

ديشامب يعلق على مستقبل مبابي بعد الرحيل عن باريس

ونجح فيل فودين في تسجيل هدفي مانشستر سيتي خلال الدقيقتين الثانية والـ 18 من عمر الشوط الأول، بينما قلص محمد قدوس النتيجة للسماوي في الدقيقة 42، ليخرج الفريق السماوي متقدمًا أمام وست هام خلال الـ 45 دقيقة الأولى.

وحال حقق مانشستر سيتي الفوز على وست هام يونايتد خلال مواجهة اليوم، فأنه سيتوج بشكل رسمي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صراع شرس مع اَرسنال.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين، جيرمي دوكو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

فيما جاءت مقاعد البدلاء، مكونة من: كارسون، ستونز، آكي، كوفاسيتش، جريليتش، ألفاريز، نونيز، بوب، لويس.

مواد متعلقة

حازم إمام وبناته يدعمان الزمالك أمام نهضة بركان

ماكس فيرستابين يفوز بجائزة ايمولا الكبرى للفورميلا وان

الجريدة الورقية