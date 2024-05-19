مانشستر سيتي يتقدم على وست هام ويقترب من التتويج بالبريميرليج

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره وست هام يونايتد، بتقدم السماوي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح فيل فودين في تسجيل هدفي مانشستر سيتي خلال الدقيقتين الثانية والـ 18 من عمر الشوط الأول، بينما قلص محمد قدوس النتيجة للسماوي في الدقيقة 42، ليخرج الفريق السماوي متقدمًا أمام وست هام خلال الـ 45 دقيقة الأولى.

وحال حقق مانشستر سيتي الفوز على وست هام يونايتد خلال مواجهة اليوم، فأنه سيتوج بشكل رسمي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صراع شرس مع اَرسنال.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين، جيرمي دوكو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

فيما جاءت مقاعد البدلاء، مكونة من: كارسون، ستونز، آكي، كوفاسيتش، جريليتش، ألفاريز، نونيز، بوب، لويس.