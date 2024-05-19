استبعاد 6 رؤساء لجان ومراقبين من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أصدرت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استبعاد 2 رؤساء لجان و2 مراقبين وذلك للسماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجنة، كما قررت سماح استبعاد 2 ملاحظين لحيازتهم الهاتف المحمول داخل اللجنة ، وكذلك تحويل عدد من الطلاب للشؤون القانونية وذلك لاثارتهم الشغب داخل اللجنة.

وأهابت مديريه التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الجميع بالتعاون والالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية..

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان لها ، أن تداول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية جاء بعد بدء اللجان، مشيرا إلى جاري التحقيق في الورقة المتداولة، لمعرفة ما إذا كانت هي نفس الورقة الامتحانية من عدمه.

وأشارت إلى أنها قررت من خلال غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعداية تشكيل لجنة لفحص الامتحان، للتأكد من الورقة المزعومة وفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في نشر الورقة وتداولها واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المسؤول عن ذلك.

وأضافت أنه خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، تم استبعاد 5 رؤساء لجان، ومراقبين أوائل ومسؤولي أمن في 5 لجان سير للشهادة الإعدادية لامتحانات آخر العام بسبب عدم الانضباط، مشيرة إلى إحالة 6 طلاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ القرار المناسب وذلك لحيازتهم الهاتف المحمول.