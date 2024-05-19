طريقة عمل حلوى الموكا بالبسكويت

حلوى الموكا الباردة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك، فتتميز بمذاقها الشهي وسرعة تحضيرها، مقارنًة بباقي الحلويات التي تتطلب مكونات عديدة ووقت طويل، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

حلوى الموكا البارده

طريقة عمل حلوى الموكا البارده

المقادير

- حليب : 3 اكواب (سائل)

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- كريم كراميل : كيس (بودرة)

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- الحليب المكثّف : علبة (محلى)

- القشطة : علبة

- بسكويت الشاي السادة : عبوة

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (منوعة / للتزيين)

طريقة التحضير

لعمل حلوى الموكا الباردة.. اخلطي الحليب مع النشا والقهوة سريعة الذوبان والكريم كراميل والكاكاو البودرة في قدر على البارد حتى تذوب المكونات ثم ضعي القدر على النار الخفيفة وحركي جيداً.

أضيفي الحليب المكثف المحلى وحركي حتى يبدأ المزيج بالغليان ويتماسك الخليط ويصبح كريمياً.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي القشطة وحركي جيداً.

وزعي كمية من البسكويت في طبق بابركس ثم صبي كمية من حلى الموكا المحضر وأعيدي الكرة لعمل 3 إلى 4 طبقات بحيث تكون آخر طبقة موكا.

زيني بالشوكولاتة المبشورة وأدخلي الطبق للثلاجة قبل التقديم لمدة 3 ساعات على الأقل ثم قطعيه وقدميه بارداً.

فوائد الكاكاو

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.

فوائد الكاكاو للشعر

يحتوي الكاكو على المغنيسوم الذي يساعد في تجدد ونمو الخلايا، كما أن له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على إصلاح بعض الأضرار في الخلايا خصوصاً في بصيلات الشعر، لذلك يساعد تناول الكاكاو على نمو الشعر الصحي من الجذور خصوصاً بعد انقطاع الحيض.

فوائد الكاكاو للمراة الحامل

يحتوي الكاكاو على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، بالتالي فإن هناك العديد من فوائد الكاكاو للنساء الحوامل، لذلك فإنه يسمح بتناول كوب واحد من مشروب الكاكاو الساخن يومياً فقط.