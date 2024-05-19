عمل القليوبية توفر 143 وظيفة بالقطاع الخاص

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 143 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف في شهر مايو الجاري، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا إلى توافر 143 فرصة في 8 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية، تصل إلى 7000 جنيه.

وأوضح، أن الوظائف جاءت علي النحو التالي: "30 عمال انتاج، و10 عمال لحام، و15 مشرفين انتاج، و4 مساعد لحام، و3 عمال انتاج، و2 سائق كلارك، ومهندس انتاج، ومهندس جودة، و2 فني تبريد وتكييف، و20 عمال انتاج، و10 عمال تريكو، و10 عمال تجهيز، و4 عمال نظافة، و6 عمال صبغة، وأخصائي دعم فني، ومهندس دعم فني، و5 فنيين صيانة ماكينات جبنه مثلثات، و5 فني صيانة ماكينة تتراباك، وأخصائي مشتريات، ومدير صيانة، ومحاسب تكاليف، ومحاسب ضرائب، و5 براد تركيبات".

وأشار محافظ القليوبية، إلي أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.

واستطرد محافظ القليوبية، أن وظائف مديرية العمل تأتي في إطار مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، مشيرا أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية العمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.