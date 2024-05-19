الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهلال الأحمر الإيراني: فريق إنقاذ قريب جدا من الموقع المحتمل لمروحية الرئيس

رئيس ايران
رئيس ايران

أكد رئيس الهلال الأحمر الإيراني بأن هناك فريق إنقاذ أصبح قريبا جدا من الموقع المحتمل لمروحية الرئيس إبراهيم  رئيسي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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تعرضت مروحية الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفد مرافق له، الأحد، لحادث "هبوط صعب"، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

 

حددت فرق الإنقاذ الموقع الدقيق لحادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، ويقع في محيط قرية أوزي الواقعة في غابات ارسباران، وتوجهت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

 

ومنطقة أوزي من المناطق التي يصعب البحث فيه، لأنها منطقة وعرة ولا يمكن التنقل فيها بالسيارة ، مما يصعب الأمر أمام فرق الإنقاذ.

كما تشهد منطقة أوزي هطول أمطار شديدة وأجواء ضبابية، ولا يوجد اتصال بالإنترنت في المنطقة. 

وتساعد فرق شعبية ومجموعات من الهلال الأحمر والتعبئة والحرس الثوري وأهالي القرى المجاورة في البحث حالياً.

 

وقال مسؤول إيراني رسمي لرويترز، إن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث سقوط المروحية، مشيرا إلى أن  المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس مقلقة جدا .

 

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث.

وقالت مصادر إعلامية إيرانية أخرى، أن هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".

كما أكدت مصادر إعلامية محلية أن الرئيس الإيراني توجه برا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث.

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