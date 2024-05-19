محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وخلال الاصطفاف استعرضت كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية موقف المعدات الخاصة بها للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الطوارئ والأزمات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية.

وأثنى محافظ الإسكندرية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق لهما، على كفاءة الإعداد والتنظيم الخاص بكافة المديريات والشركات والأحياء المشاركةفي الاصطفاف، بما يليق بمحافظة الإسكندرية خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية لتطوير المحافظة حيث كان للإسكندرية في السنوات الأخيرة النصيب الأكبر من المشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية وقد تجلت في تطوير محور المحمودية، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر والسوق الحضاري، وتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، والعديد من المشروعات التي تستحق أن نعمل جاهدين لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك بحضور اللواء أ ح حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية للأزمات، والعقيد أ ح حمدي هندي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري للتخطيط والتدريب، واللواء يحي منصور مدير مطار الإسكندرية، والعميد أ ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والمعنية