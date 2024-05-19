الاتحاد المصري لدعم اللاجئين يوقع مذكرة تعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في مصر

أعلن الاتحاد المصري لدعم اللاجئين ومؤسسة "وقف الواقفين" عن توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية تستهدف اللاجئين والوافدين من مختلف الجنسيات في جمهورية مصر العربية.

جرى توقيع المذكرة في القاهرة بحضور الدكتور مالك أبو رجيلة، مدير مكتب الشرق الأوسط لمؤسسة "وقف الواقفين"، وسالي عاطف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لدعم اللاجئين.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم المساعدات المعيشية والصحية، وعلاج الجرحى والمصابين بين اللاجئين والوافدين في جميع أنحاء مصر.

تستمر مدة الاتفاقية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأكد الطرفان التزامهما بتوثيق جميع مراحل المشاريع وتقديم تقارير دورية حول التقدم والإنجازات، مما يعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ المبادرات الإنسانية.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الدعم الإنساني وتحسين أوضاع اللاجئين في مصر، مساهمةً في التخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.