من 110 عام.. معرض زهور الربيع عبق التاريخ وجمال الطبيعة

منذ أكثر من 110 عامًا، يزهر معرض زهور الربيع كل عام في مصر، لنرى من خلاله عبق التاريخ وجمال الطبيعة، حتى أصبح تقليدًا راسخًا يجمع بين عشق الزهور وشغف الزراعة في مصر ويأتي إليه الكثير من أنحاء الجمهورية.

بداية فكرة معرض زهور الربيع كانت في عهد السلطان حسين عام 1914، وفي تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، لتُقام أول نسخة رسمية للمعرض عام 1934 تحت رعاية وزارة الزراعة، وكانت حديقة الأورمان التاريخية هي التي تحتضنه وكان يزخر بألوان الزهور النابضة بالحياة، من الزهور النادرة إلى نباتات الزينة، عدا عن الصبارات والأشجار المثمرة.

معرض زهور الربيع احتفال ثقافي واقتصادي هام

تطوّر معرض زهور الربيع مع مرور الزمن، ليصبح أكثر من مجرد عرض للزهور، بل تحوّل إلى احتفال ثقافي واقتصادي هام، واليوم تم افتتاح المعرض في دورته الـ 91، وأقيم في المتحف الزراعي بالدقي تحت شعار "مصر خضراء... زهور وخيرات".

ويشارك في معرض زهور الربيع أكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء مصر، لعرض تشكيلة واسعة من الزهور والنباتات، بالإضافة إلى مستلزمات الزراعة ومنتجات الصناعات الغذائية، جذب المعرض آلاف الزوار الذين استمتعوا بجمال الزهور وتنوعها، وتعرّفوا على أحدث تقنيات الزراعة، وشراءوا احتياجاتهم من مشاتل ونباتات.

ويُعدّ معرض زهور الربيع رمزًا لبهجة الربيع وجمال الطبيعة، ودافعًا لتعزيز ثقافة الزراعة والاهتمام بالبيئة، ومع كل دورة جديدة، يُثبت المعرض قدرة مصر على التميز في مجال الزهور والنباتات، ويُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع السياحة الداخلية.