أوغندا تعتقل خبيرا في القنابل من جماعة متمردة

قال الجيش الأوغندي، اليوم الأحد، إنه اعتقل قائدا لجماعة متمردة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية، وخبير في صنع العبوات الناسفة التي استخدمتها الجماعة في تنفيذ هجمات دامية في الماضي.

الجيش الأوغندي

واعتقل المتمرد الأوغندي أنيواري العراق في أدغال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتمركز جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة، حسبما ذكر الجيش قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في بيان.

وخلال العملية، تم إنقاذ تسعة أشخاص بينهم أطفال من منطقة في إقليم إيتوري في شرق الكونغو، بحسب الجيش.

وأضاف أنه "تم العثور على مجموعة متنوعة من المواد المتفجرة المرتجلة".

بدأت ADF المتمردة كانتفاضة في أوغندا ولكن كان مقرها في الكونغو منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين.

وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية في منتصف 2019 واتهمت بقتل مئات، القرويين في مداهمات متكررة خلال السنوات الأخيرة.

وفي واحدة من أكثر هجماتها دموية، ألقي باللوم على الجماعة في تفجير انتحاري ثلاثي في نوفمبر 2021 في العاصمة كمبالا، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بمن فيهم المفجرون.

في عام 2021 ،أطلق الجيش الأوغندي عملية مشتركة مع الجيش في شرق الكونغو لمحاولة هزيمة التمرد.

قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، السبت الماضي، إن غارة جوية شنها الجيش في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قتلت أعضاء في جماعة متمردة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية بينهم شخص رئيسي مسؤول عن هجمات بالقنابل في العاصمة الأوغندية.

وأضاف أن الضربة نفذت في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة في 16 سبتمبر أيلول وإن معلومات المخابرات التي جمعت بعد أن أكدت الضربة مقتل أعضاء من القوات الديمقراطية المتحالفة.وقال موسيفيني في بيان "قتل الكثير من الإرهابيين، بمن فيهم ميدي نكالوبو سيئ السمعة، الذي كان مدبر القنابل في كمبالا".

ولم يذكر عدد القتلى.

في ديسمبر 2021 ، شنت أوغندا عملية في شرق الكونغو ضد ADF لكن المجموعة لا تزال تنفذ هجمات ضد المدنيين والأهداف العسكرية في الكونغو وأوغندا.

وفي اثنتين من أكثر الهجمات تدميرا للجماعة في أوغندا، أسفرت التفجيرات الانتحارية في عام 2021 خارج مركز رئيسي للشرطة في كمبالا وبالقرب من مبنى البرلمان عن مقتل سبعة أشخاص.

وقال موسيفيني في بيان "قتل الكثير من الإرهابيين، بمن فيهم ميدي نكالوبو سيئ السمعة، الذي كان مدبر القنابل في كمبالا ولم يذكر عدد القتلى.

في ديسمبر 2021 ، شنت أوغندا عملية في شرق الكونغو ضد ADF لكن المجموعة لا تزال تنفذ هجمات ضد المدنيين والأهداف العسكرية في الكونغو وأوغندا.

وفي اثنتين من أكثر الهجمات تدميرا للجماعة في أوغندا، أسفرت التفجيرات الانتحارية في عام 2021 خارج مركز رئيسي للشرطة في كمبالا وبالقرب من مبنى البرلمان عن مقتل سبعة أشخاص.