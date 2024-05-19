عاجل
مسؤول إيراني: لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية التلفزيون الإيراني يبث صلوات من أجل سلامة "رئيسي" بعد تعرض طائرته لحادث مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر انعقاد لجنة طارئة للبحث عن رئيس إيران
الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شيكابالا والونش يؤازران لاعبى الزمالك من المدرجات

شيكابالا
شيكابالا

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض على التواجد باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في  مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وحرص " شيكابالا" و " الونش"على التواجد مبكراً في غرفة ملابس الزمالك قبل وصول الفريق من أجل مساندة زملائهما والجهاز الفني في المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الجريدة الورقية