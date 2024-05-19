تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة سائق قتل شخصا طعنا بالسكين أثر مشادة كلامية بينهما لجلسة الأربعاء القادم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، لإستكمال نظر في القضية.

الأربعاء .. محاكمة سائق قتل شخصا طعنا بالسكين بشبرا الخيمة

تضمن أمر احالة المتهم ويدعى «عمرو.ع» 27 سنة سائق إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر يوليو 2023 قتل المجني عليه «احمد.م.ن» بغير سبق إصرار ولا ترصد على إثر مشادة كلامية فيما بينهما فقام المتهم بإشهار سلاحًا أبيض «سكين» وقام بطعنة فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم احرز سلاح أبيض عبارة عن «سكين» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بوقوع مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه إثر مشادة كلامية بينهما فقام المتهم بإخراج سكينه من طيات ملابسه وسدد عدة طعنات للمجني عليه قاصد إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.

محاكمة المتهمين بقتل مدرب كمال أجسام بالقليوبية

كما تنظر محكمة جنايات بنها، جلسة 1 يوليو ، قضية محاكمة عامل ونجليه لاتهامهم بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين «أشرف ش ا» 52 سنة عامل ونجليه «شوقي أ ش» 24 سنة و«يوسف أ ش» 19 سنة قاموا في غضون شهر أكتوبر 2023 بقتل المجنى عليه عاصم عماد أحمد عبيد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر مشادة بين المتهمين والمجنى عليه فقاما المتهمين الأول والثاني بطعن المجنى عليه بالسكين فأحدثا إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة وبحوزته أداة اعتداء «عصا»، على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين «سكينين» وأداة اعتداء «عصا» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القصة الكاملة لمصرع وإصابة 19 شخصا بالطريق الدائري بشبرا الخيمة

كما شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا ومصرع 7 آخرين.

كما قال مصدر في صحة القليوبية، إن المصابين جراء حادث تصادم أتوبيس بالطريق الدائري، بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، عددهم 12مصابا، وتم اتخاذ كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن المصابين تفاوتت حالتهم الصحية ما بين نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسد، وكسر بالعمود الفقري، وجرى حجزهم جميعا في مستشفي قليوب تحت الملاحظة الطبية.

كما كشفت التحريات الأولية بحادث تصادم أتوبيس بعدد من الأشخاص بطريق بهتيم أعلى الطريق الدائري بمحافظة القليوبية، عن أن المواطنين كانوا واقفين في انتظار سيارة وردية للعمل الخاص بهم وفجأة تصادم بهم الأتوبيس.

كما ارتفع عدد المتوفيين في حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق إلى 7 أشخاص بينما لازال 12 شخصا يتلقون العلاج وذلك بعدما توفي أحد المصابين فور وصوله استقبال مستشفى قليوب العام.

وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، بينما تم نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وخلف حادث الاتوبيس الطائش بالقليوبية ، عن مصرع كلا من علي "مصطفي محمد محمود، 36 سنة، وأحمد إبراهيم زكريا غريب، 25 سنة، ومحمد محمود عبد العزيز 50 سنة، وأبو الخير قرني محمود، 43 سنة، وهشام المتولي سيد محمد، 40 سنة، وهشام محمد حسن نوفل، 55 سنة، وارتفع عدد المتوفين لـ7 وفيات بعد وفاة حالة بالاستقبال وهو جمال السيد علي، 36 سنة.

بينما جاءت أسماء المصابين علي النحو التالي: أحمد فتحي بكري، 35 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسندرة نعيم حافظ، 55 سنة، خلع بالكتف الأيمن، وعلي كامل حسن، 23 سنة، كسر بالساق اليمني، وإسلام رجب عبد الفضيل، 35 سنة، شرخ بالساق اليسرى، ومحمد رجب عبد الفضيل، 25 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى، وأحمد رفعت محمد، 23 سنة، كدمات بالجسم، ونبيل فكيه محمد قابيل، 25 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد جمال محمد، 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ياسر سامي علي، نزيف بالمخ، ورمضان محمود محمد، 24 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمود عبد الخالق، 42 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام محمد غالب، 40 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

وجري الدفع بسيارات الإسعاف لمنطقة الحادث ونقل المصابين لمستشفي قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص ومصرع 6 أخرين.

وتم الدفع ب10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، ونقل الجثث لمستشفي ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.