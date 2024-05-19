نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تطمئن على معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على العمل الجاد للارتقاء بجميع احياء الجنوبية عن طريق التطوير الدائم واقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر والتى من شأنها ان توفر له كل سبل الراحة والامان كما تمكنه من ان يعيش ويتمتع بمجتمع راقى متحضر وتلبية احتياجات المواطن طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية بحضور اللواء احمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والسادة رؤساءاحياء المنطقةالجنوبية و مديرى ادارات الطرق والتخطيط والمالية و المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية واحيائها لمناقشة الموقف النهائي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية .

وبدأت نائب المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر و التقدير للمستشار هشام ابو المكارم رئيس حي السيدة زينب والاجهزة المعاونة و جميع الاجهزة التنفيذية المشاركة و الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للجهود المبذولة والتي ساهمت في خروج اعمال تطوير محيط مسجد السيدة زينب بالشكل الذي يليق بجلال وعظمه المسجد اثناء مراسم افتتاحه بتشريف رئيس الجمهورية، كما رحبت باللواء حسن موافي رئيس حي ١٥ مايو الجديد متمنيه لسيادته بتمام التوفيق في مهمة عملة الجديدة .

وخلال اللقاء تابعت نائب المحافظ نسب التنفيذ المختلفة لاحياء المنطقة لمتابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على ارض الواقع واستكمال خطة التطوير المقترحة و التي تشمل رصف ورفع كفاءة الطرق موجه الشكر للاحياء التي انتهت من خطتها وبذل الجهود للانتهاء من المشروعات المنفذة لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة.لكافة الأحياء .

ضرورة المتابعة اليومية لمستجدات المشروعات لدفع وتيرة الاعمال بها خاصة مع قرب انتهاء السنة المالية

ووجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة المتابعة اليومية لمستجدات المشروعات لدفع وتيرة الاعمال بها خاصة مع قرب انتهاء السنة المالية للاستفادة القصوى من جميع الاعتمادات المالية المقررة من قبل جميع اجهزة الاحياء وفريق عمل ادارة الطرق و التخطيط بالمنطقة الجنوبية.

وتخلل اللقاء متابعة نائب محافظ القاهرة، انتظام سير العمل فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بجميع المراكز التكنولوجية باحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين مشددة على رؤساء الأحياء بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيسير الإجراءات.

كما دعت الى ضرورة مراجعة منظومة النظافة بنطاق احياء المنطقة والتعاون المستمر بين الاحياء و فروع هيئة النظافة و الشركات العاملة بالمجال لينعكس ذلك على تحسين مستويات النظافة بشكل ملحوظ بنطاقها من خلال الحملات المكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم بصورة مستمره .



